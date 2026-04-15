Detienen a sospechoso de agredir sexualmente a mujer tras seguirla por cinco kilómetros

La Policía Municipal de Santa Ana confirmó la captura del sospechoso de agredir sexualmente a una mujer.



Se trata de un sujeto de apellido Gunera Moraga, de 20 años, a quien detuvieron cerca de la Ruta 27; vía que comunica a San José con Caldera.



Los hechos con que se le vinculan ocurrieron el pasado sábado 11 de abril en horas de la mañana.

Sospechoso detenido.

El sospechoso viajaba en una motocicleta y desde Río Oro hasta Pozos de Santa Ana, en San José, siguió a la víctima para golpearla en uno de sus glúteos, luego escapó del lugar.



El recorrido del ahora detenido quedó grabado en al menos diez cámaras del sistema de video protección de la Policía Municipal de Santa Ana.

