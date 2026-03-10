Detienen a sospechoso de agredir a dependiente y quebrar ventanas en Sabana Sur

Un operativo policial permitió la detención de un sujeto sospechoso de vandalismo en Sabana Sur, San José, tras una persecución que fue documentada tanto por videos de seguridad como por una cámara corporal de la Policía Municipal de San José.

De acuerdo con los reportes, el individuo, al parecer, ingresó a un local comercial, discutió con los empleados y provocó daños, incluyendo la ruptura de ventanas. Ante la alerta, la Policía inició el rastreo del sospechoso en la zona.

Vecinos señalaron que el detenido es conocido en el sector, aparentemente, por cometer diversos delitos.

“Siempre hay indigentes, drogadicción y esta no fue la excepción. El muchachito, muy joven, violentó el lugar, destruyó la puerta de vidrio y causó daños”, relató Luis Zúñiga, testigo del hecho.

El oficial municipal Marco Darcia explicó que, tras obtener la descripción del sujeto, se logró ubicarlo y detenerlo. Posteriormente, fue remitido a la Fiscalía por el presunto delito de daños a la propiedad.