Detienen a sospechoso de acosar sexualmente a ciclista en San Carlos

Agentes judiciales de San Carlos detuvieron, la mañana de este miércoles, a un hombre de 31 años, identificado con el apellido Durán, en las afueras de los Tribunales de Ciudad Quesada, como sospechoso del delito de acoso sexual.



De acuerdo con el informe preliminar, los hechos con los que se le vincula ocurrieron el pasado 19 de febrero de 2026, aproximadamente a la 1:55 p. m. En ese momento, una mujer que practicaba ciclismo en vía pública, al parecer, fue víctima de un presunto acto de acoso y agresión.

"Según la versión en investigación, el sospechoso se desplazaba en una motocicleta cuando, aparentemente, se acercó a la víctima y la tocó en el glúteo izquierdo antes de retirarse del lugar", indicó la Policía Judicial.

Tras el incidente, agentes judiciales iniciaron una serie de diligencias de investigación que permitieron identificar al hombre como posible responsable de lo sucedido.



El detenido fue puesto a las órdenes del Ministerio Público, entidad que determinará su situación jurídica.

