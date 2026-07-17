Detienen a sospechoso de abuso sexual que intentaba salir a Nicaragua con menor

La Policía de Fronteras detuvo en Los Chiles a un hombre de apellido Araya, quien intentaba salir de Costa Rica hacia Nicaragua en compañía de un menor de edad.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el sospechoso mantenía una orden de captura vigente por aparente abuso sexual en contra de otro menor.

La información circulada por la cartera indica que los oficiales recibieron una alerta sobre un vehículo que se desplazaba por el parque de Los Chiles y que, presuntamente, se dirigía hacia la frontera norte.

Tras activar un operativo de búsqueda, la Policía de Fronteras localizó el automotor, lo intervino y confirmó la identidad del sospechoso.

Como parte del procedimiento, Araya fue detenido y puesto a las órdenes de las autoridades judiciales, mientras que el menor que lo acompañaba fue también trasladado, en el tanto que este también está aparentemente vinculado al caso.