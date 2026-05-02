Detienen a sospechoso de abusar de una niña dentro de un comercio en Parrita

Oficiales de la Fuerza Pública detuvieron a un hombre de apellido Umaña como sospechoso de cometer un abuso sexual contra una persona menor de edad, en el cantón de Parrita, Puntarenas.

El hecho se registró en el sector de La Julieta, mientras varios oficiales realizaban un recorrido preventivo enfocado en la vigilancia de delitos contra la vida y la propiedad.

Según el informe policial, los uniformados fueron alertados de que un sujeto habría tocado las partes íntimas de una niña dentro de un establecimiento comercial, donde la menor se encontraba junto a familiares realizando compras.

Tras recibir la alerta y observar al sospechoso huir del sitio, los oficiales iniciaron una persecución inmediata sin perderlo de vista, logrando interceptarlo pocos minutos después.

El hombre fue detenido en el lugar y posteriormente remitido a la orden de la Fiscalía de Quepos, donde se determinará su situación jurídica.

La Fuerza Pública hizo un llamado a padres, madres y encargados de menores de edad a mantener una supervisión constante, especialmente en espacios públicos y comercios.