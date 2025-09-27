Detienen a sospechosa de obligar a prima menor de edad a tener sexo con hombres

La Policía Profesional de Migración detuvo en Escazú a una mujer de apellidos Vargas Marín, de 31 años, sospechosa del delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

Según informó el Ministerio Público, la imputada habría captado a una prima suya, menor de edad, a quien obligaba a participar en encuentros sexuales a cambio de dinero. La investigación revela que la víctima fue amenazada y sometida mediante coacción en repetidas ocasiones, en una clara vulneración de sus derechos como niña y adolescente.

Vargas Marín quedó a las órdenes del Ministerio Público, donde enfrenta ya otras dos denuncias por el mismo delito.

Las autoridades continúan con las diligencias judiciales correspondientes y hacen un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso de explotación sexual o trata de personas, especialmente cuando involucra a menores de edad.