Detienen a siete policías municipales de Heredia por presunta agresión sexual y abuso de autoridad

La Fiscalía confirmó la detención de siete oficiales de la Policía Municipal de Heredia, como parte de una investigación por los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y abuso sexual.



De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos que se investigan ocurrieron el pasado 28 de setiembre, frente a un lavacar, y fueron captados en un video que circuló ampliamente en redes sociales.

"En las imágenes se observa a varios policías abordando y requisando a una persona de manera violenta, pese a que la víctima no ofreció resistencia", indicó el Ministerio Público.

Durante la semana anterior, las autoridades judiciales decomisaron evidencia relevante para la investigación: videos, cámaras corporales y roles de servicio pertenecientes a los oficiales involucrados.



Los detenidos fueron identificados con los apellidos Barrientos, Chacón, Monge, Solano, Guadamuz, y dos funcionarias de apellidos Artavia y Mesén.



Todos los sospechosos serán trasladados a la sede fiscal correspondiente para la toma de declaración indagatoria, tras lo cual se valorará la posible solicitud de medidas cautelares en su contra, según informó la Fiscalía.

