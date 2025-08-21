Detienen a promotor de caravanas de motociclistas en San José

Un hombre señalado por promover caravanas de motociclistas en San José y exhibirse en redes sociales realizando acrobacias en carretera, fue detenido por la Policía Municipal de Escazú mientras efectuaba maniobras peligrosas.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto fue sorprendido conduciendo en una sola llanta sobre la Ruta 27, en las cercanías de la rotonda de EPA. Al notar la presencia policial, intentó escapar zigzagueando entre vehículos e incluso conduciendo en contravía en algunos tramos (ver nota adjunta de Telenoticias).

Durante la persecución, estuvo a punto de chocar contra un carro y finalmente cayó de la motocicleta. Aunque intentó encenderla nuevamente para huir, no lo logró y en ese momento fue reducido por los oficiales.

El recorrido incluyó sectores como el cruce de Trejos Montealegre, donde nuevamente puso en riesgo a otros conductores antes de ser detenido.

Tras su captura, los oficiales de tránsito le aplicaron varias infracciones, entre estas:

Circular sin placa.﻿

Carecer de espejos y chaleco reflectivo.

Desobedecer la señalización vial.

Desacatar órdenes de la autoridad.

El monto total de las multas ascendió a ₡900.000.

En los últimos meses, se ha vuelto común observar caravanas de motociclistas que recorren la Ruta 27 y otras vías de la Gran Área Metropolitana, algunas de ellas realizando acrobacias peligrosas y daños en infraestructura, como ocurrió recientemente en una de las agujas del peaje.

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga, aseguró que la institución da seguimiento a estos grupos cuando sus acciones traspasan el ámbito de la convivencia vial.

“No tenemos ningún conflicto con los motociclistas, pero sí con quienes cometen delitos o daños contra bienes y personas. Allí el OIJ va a intervenir”, advirtió Zúñiga.

Las autoridades municipales reiteraron que este tipo de conductas representan un riesgo grave para conductores, peatones y los propios motociclistas, por lo que mantendrán operativos de vigilancia en carretera.



