Detienen a policías sospechosos de recibir ₡5 mil a cambio de dejar circular a conductor

Dos oficiales de la Fuerza Pública fueron detenidos como sospechosos de solicitar dinero a un conductor para permitirle continuar su trayecto.



Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Liberia detuvieron a los hombres de apellidos Rocha, de 51 años, y Aguilar, de 49, en el cantón de La Cruz, Guanacaste. Ambos funcionarios policiales figuran como sospechosos del delito de cohecho propio.

"La investigación se inició el pasado 3 de mayo, tras una denuncia recibida. Según el reporte, los oficiales habrían abordado al ofendido en el cruce de Guajiniquil, sobre la ruta Interamericana Norte, donde lo retuvieron por varios minutos.

"Los sospechosos, al parecer, indicaron al conductor que el vehículo presentaba un supuesto reporte por sospecha de robo. Bajo esta premisa, presuntamente le solicitaron una ayuda económica a cambio de permitirle continuar su camino", dijo la Policía Judicial.

El denunciante habría entregado ₡5 mil a cada uno de los oficiales para poder retirarse del lugar, según el OIJ.



Tras la denuncia, los agentes judiciales realizaron diversas diligencias de investigación y, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, ejecutaron la detención de los sospechosos.



Los detenidos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, entidad que determinará su situación jurídica.

