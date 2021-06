Detienen a policías sospechosos de prestar moto oficial a mujeres

Dos oficiales de la Fuerza Pública fueron detenidos y suspendidos de su cargo, ya que figuran como sospechosos de prestar una motocicleta de uso oficial a dos mujeres en Valle de la Estrella, Limón.



El hecho se dio a conocer por medio de un video, publicado el último fin de semana de mayo en redes sociales.

En la grabación se aprecia a las mujeres conduciendo la motocicleta de la Fuerza Pública sin casco ni chaleco.

“La Fuerza Pública presentó una denuncia y coordinó acciones con la Policía Judicial, luego que circulara el video de dos mujeres abordo de una motocicleta en el Valle de la Estrella. Esto permitió a agentes de la Policía Investigativa aprehender, este miércoles, a dos miembros de la Fuerza Pública”, dijo Daniel Calderón, director de este cuerpo policial.

Declaraciones de Daniel Calderón:





Se trata de dos funcionarios, identificados con los apellidos Vargas y Morales, destacados en la Delegación de Limón y quienes serían los responsables de los hechos.

Según indicó el Ministerio de Seguridad Pública, por orden de un juez penal, ambos serán suspendidos del cargo por tres meses.

Video de las mujeres en moto:





El reglamento sobre esta materia establece que los vehículos operacionales del Ministerio de Seguridad Pública no pueden ser utilizados por personas no autorizadas ni para otro fin que no sea el designado.