Detienen a mujer por amenazas contra Laura Fernández en redes sociales

Agentes judiciales de Cartago realizaron, la mañana de este miércoles, un allanamiento en el sector de Tejar de El Guarco, donde se logró la detención de una mujer sospechosa del presunto delito de amenazas agravadas contra la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a la aprehendida con el apellido Barahona, de 26 años.

"La investigación dio inicio este lunes tras recibirse información confidencial que señalaba que la femenina habría realizado varios videos, los cuales fueron publicados en redes sociales, en los que presuntamente emitía múltiples amenazas en contra de la presidenta electa, Laura Fernández", señaló la Policía Judicial.

Tras diversas diligencias de investigación, los agentes judiciales lograron confirmar la existencia de las amenazas y establecer la identidad de la sospechosa, lo que permitió ejecutar su detención durante el operativo de este miércoles.



La mujer fue puesta a las órdenes del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.