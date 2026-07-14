Detienen a menor de 17 años como sospechoso del homicidio de mujer en Hatillo 8

Agentes de la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron este martes a un menor de 17 años como sospechoso del homicidio de Graciela Jiménez, de 47 años, ocurrido en Hatillo 8.

La captura se realizó durante dos allanamientos ejecutados desde las 4 a. m. en el sector de Hatillo. Los investigadores decomisaron un teléfono celular como parte de la evidencia.

El ataque ocurrió el 1.º de mayo en vía pública. Jiménez caminaba por la zona cuando, según la investigación preliminar, el sospechoso se acercó por detrás y le disparó en varias ocasiones.

La mujer recibió impactos de bala en la cabeza, espalda y cadera. Ella falleció en el lugar. El hecho ocurrió cuando la víctima regresaba del funeral de su madre.

Durante el ataque, otra mujer de apellido Prendas resultó herida en una de sus piernas. Ella fue trasladada a un centro médico para recibir atención.

Los agentes judiciales lograron identificar al menor como sospechoso del crimen tras varias diligencias de investigación. El OIJ indicó que el caso estaría relacionado con un aparente ajuste de cuentas.

La investigación continúa para determinar el posible motivo del ataque y establecer la participación del detenido. El menor quedó a la orden de la Fiscalía, donde se definirá su situación jurídica.