Detienen a médico en Ebais de Heredia por presuntos delitos sexuales contra pacientes

La Fiscalía Adjunta de Género de Heredia ordenó la detención de un médico de apellido Valverde, quien figura como sospechoso de los presuntos delitos de abuso sexual y violación.



La captura se realizó durante la mañana de este jueves en el Ebais de Guararí de Heredia, lugar donde, al parecer, según la investigación, ocurrieron los hechos que se le atribuyen.

"El funcionario presuntamente aprovechaba las consultas médicas para abordar a pacientes dentro del consultorio. En apariencia, una vez que se encontraba con ellas en el consultorio, el hombre cometía las agresiones sexuales", indicó el Ministerio Público.

Tras la detención, se procederá con la declaración indagatoria del sospechoso y, posteriormente, las autoridades analizarán la posible solicitud de medidas cautelares en su contra.



Las autoridades también hicieron un llamado a cualquier persona que tenga conocimiento de hechos relacionados con este caso para que se presente ante los Tribunales de Justicia de Heredia y formalice la respectiva denuncia.