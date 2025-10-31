Detienen a joven sospechoso de ataque armado contra policía en Matina

Oficiales de la Unidad Especial de Apoyo del Ministerio de Seguridad Pública realizaron cuatro allanamientos en Batán, Limón, para capturar a varios sospechosos de ejecutar un ataque armado contra un oficial de la Fuerza Pública en Matina.



La diligencia policial, en la que también participaron el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía, se realizó durante la madrugada de este viernes.

“Las acciones son parte de las investigaciones que realiza el OIJ, relacionadas con los delitos de homicidio y venta de drogas. Uno de los objetivos sería parte de una estructura criminal de alias ‘Than’”, señaló Seguridad Pública.

Hasta el momento, se ha detenido a un joven, identificado con el apellido Esquivel; sin embargo, el supuesto perpetrador del ataque contra el oficial no se encontraba en una de las viviendas allanadas.



Los hechos con los que se le relaciona ocurrieron el pasado viernes 24 de octubre en horas de la tarde. Ese día, un miembro de la Fuerza Pública recibió varios disparos en sus piernas cuando llevaba a cabo una notificación como parte de sus labores.



Según informó Seguridad, el oficial está fuera de peligro.