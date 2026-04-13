Detienen a jefa de Trabajo Social de CCSS como sospechosa de estafar a pacientes

El Ministerio Público confirmó, este lunes, la detención de una funcionaria de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), quien se desempeñaba como jefa de Trabajo Social y permanecía en fuga desde 2025.

En su contra pesaba una orden de captura por la presunta participación en una estafa.



De acuerdo con la investigación, la sospechosa, aparentemente, utilizó su cargo en el Área de Salud de San Joaquín de Flores, en Heredia, para establecer contacto con pacientes en condición de vulnerabilidad económica.

"Al parecer, la mujer ofrecía a las personas afectadas la posibilidad de adquirir viviendas a bajo costo, lo que motivaba la entrega de sumas de dinero que oscilaban entre los ₡5 millones y ₡8 millones como adelanto para la supuesta compra", señaló el Ministerio Público.

Según la investigación, tras recibir los montos, la imputada presuntamente dejaba de tener contacto con las víctimas y desaparecía.



La detenida, de apellido Bolaños, fue puesta a las órdenes de las autoridades judiciales y permanece a la espera de la audiencia de solicitud de medidas cautelares.



La Fiscalía Adjunta de Heredia indicó que presentará la solicitud de medidas ante el Juzgado Penal de la localidad, en una audiencia cuya fecha aún no ha sido definida.

El caso se tramita bajo el expediente 25-000749-0369-PE.

