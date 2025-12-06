Detienen a hombre que transportaba 300 kilos de marihuana en su carro

Un hombre de apellido Gutiérrez, fue detenido la noche del viernes en El Guarco de Cartago mientras transportaba una carga de marihuana que rondaba los 300 kilos, según confirmó la Policía de Control de Drogas (PCD)

El sujeto viajaba como acompañante en un vehículo que se desplazaba por el sector de Macho Gaff, cuando los oficiales realizaron la intervención. Al notar la presencia policial, el conductor del carro decidió abandonar el automotor y huyó corriendo del lugar, dejando a Gutiérrez dentro del vehículo.

Durante la revisión del automóvil, los agentes localizaron 500 paquetes de marihuana ocultos en dos compartimentos especialmente acondicionados para el traslado de la droga. La cantidad total decomisada se aproxima a los 300 kilos.

La droga iba envuelta en bolsas ocultas en la cajuela del vehículo.

El detenido quedó de inmediato a las órdenes de las autoridades judiciales, mientras continúa la búsqueda del conductor que logró escapar entre la oscuridad. La policía además confirmó que Gutiérrez tiene un amplio expediente judicial.

La Policía destacó que la acción forma parte de los controles preventivos que mantienen en la zona para combatir el transporte de drogas y otros delitos conexos.