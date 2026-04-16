Detienen a hombre en condición de calle que golpeó a adulta mayor en San José

Un hombre en condición de calle, quien en apariencia agredió a una adulta mayor mientras caminaba por la calle en San José, fue detenido este jueves (ver adjunto más adelante).

La captura estuvo a cargo de agentes de la Fuerza Pública, así como de la Policía Municipal de San José, y tiene lugar horas después de que trascendiera un video de lo ocurrido, confirmó a Teletica.com el director del segundo de los cuerpos de emergencia, Marcelo Solano.

En las imágenes se observa cómo la mujer transita por una acera cerca del Hospital Rafael Ángel Calderón, cuando, sin razón aparente, un sujeto la golpea en la cabeza y le provoca una caída.

Personas que pasaban por el lugar de forma inmediata se acercaron a asistir a la adulta mayor, mientras que el hombre siguió su camino.

La mujer sufrió heridas en el rostro y uno de sus brazos, precisó Solano. Sin embargo, la misma se retiró del lugar por sus propios medios y no necesitó ningún tipo de asistencia médica.

Ahora el sujeto —del que no se proporcionaron datos— será puesto a las órdenes del Juzgado de Flagrancia de San José, para el proceso respectivo.