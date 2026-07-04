Detienen a hombre con más de 170 paquetes de cocaína ocultos en vehículo en el Cerro de la Muerte

Un hombre de apellido González fue detenido en un operativo conjunto realizado por el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), tras ser sorprendido transportando un cargamento de cocaína en el Cerro de la Muerte.

De acuerdo con fuente judiciales, la investigación inició luego de que se recibiera una información confidencial que alertaba de que el sospechoso trasladaba droga oculta en un doble forro de un vehículo tipo pickup.

Con esa información, las autoridades coordinaron un operativo que permitió detener al conductor y decomisar el automóvil. El vehículo fue trasladado a la delegación del OIJ en Pérez Zeledón, donde agentes judiciales realizaron una inspección más detallada.

Hasta el momento, la Fiscalía confirmó el hallazgo de más de 172 paquetes de cocaína ocultos en el automotor.

Las autoridades mantienen la investigación abierta para determinar el origen y el destino del cargamento, así como la posible participación de otras personas en el caso.







