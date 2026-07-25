Detienen a hija de "Diablo" con arma de fuego en carro blindado cerca de La Reforma

La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), en coordinación con la Fuerza Pública, detuvo este sábado a una mujer identificada como de apellidos Arias Fonseca, identificada por las autoridades como hija de Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", durante un operativo realizado en las cercanías del acceso principal al centro penitenciario La Reforma, en Alajuela.

Carro blindado.

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De acuerdo con la información oficial, la mujer se desplazaba en un vehículo blindado y portaba un arma de fuego al momento de la intervención policial.









El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, indicó que el operativo forma parte de las acciones coordinadas entre el Ministerio de Seguridad Pública, la DIS y la Policía Penitenciaria para reforzar la vigilancia en los alrededores del centro penal.

"Estamos trabajando en unión con la DIS y con la Policía Penitenciaria, brindando todo el soporte necesario para que haya una seguridad extrema en todos los alrededores de la cárcel La Reforma.

"Vamos a estar revisando personas, vamos a estar revisando vehículos, vamos a estar supervisando todo movimiento extraño. Es hora de hacerle un alto a aquellos que han causado tanto daño al país, y vamos a estar trabajando fuerte porque nuestro enemigo es la delincuencia organizada", manifestó Campos.

Arma decomisado.

El jerarca agregó que, como resultado de la coordinación entre las instituciones, fue ubicada Arias Fonseca, quien, según señaló, portaba un arma de fuego, permisos de portación de armas y se movilizaba en un vehículo completamente blindado.



"Hoy sábado, producto de esa coordinación, ubicamos a la hija del Diablo, que portaba no solamente un arma, también permisos de portación de armas, pueden haber muchas armas más, y también un vehículo totalmente blindado. Vamos detrás de todas las personas que tengan relación con estos sujetos que integran los grupos de crimen organizado", afirmó el ministro.



Las autoridades indicaron que los operativos de control y vigilancia en las inmediaciones de La Reforma continuarán como parte de las acciones dirigidas a fortalecer la seguridad y supervisar el tránsito de personas y vehículos en la zona.



"Diablo" era el narcotraficante más buscado desde el país y fue capturado por autoridades judiciales este viernes 25 de julio, durante un operativo realizado en Horquetas de Sarapiquí. Tenía alrededor de un década estar en fuga.