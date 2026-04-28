Detienen a hermanos sospechosos de asesinar y decapitar a mujer en Turrialba

Agentes de la Policía Judicial detuvieron a dos hermanos como sospechosos de participar en el homicidio y decapitación de una mujer en Turrialba.



El operativo fue realizado en el sector de Los Laureles, donde se logró la captura de un hombre de apellido Marín, de 34 años. Además, frente a la vivienda intervenida fue aprehendida una mujer de 19 años, también de apellido Marín.

La víctima en este caso fue Pamela Alejandra Royo Solano, de 40 años.



Los hechos se remontan al 2 de junio de 2024, entre las 6:30 p. m. y las 7:00 p. m., en la misma localidad. Según las diligencias, la víctima fue privada de libertad, posteriormente asesinada y su cuerpo abandonado en un lote baldío del sector.



Las autoridades indicaron que, aparentemente, tras el homicidio, el cuerpo fue decapitado y la cabeza fue dejada en el corredor de una vivienda cercana al lugar de los hechos.

"Esto tiene que ver con un homicidio muy atroz. Privaron de libertad a la femenina, luego la decapitan y tiran la cabeza en el corredor de una vivienda. Luego de una investigación de casi dos años se logra esteblecer la vinculación de cuatro personas, dos adultos que se detienen hoy y dos menores de edad que ya están privados de libertad por otras cirunstancias.

"En el lugar se decomisa dinero en efectivo, droga tipo crack y marihuana. Fue un crimen bastante atroz, muy particular y que ocurre muy pocas veces en el país, como es la decapitación. La hipótesis más fuerte es que todo se da por un aparente ajuste de cuentas", dijo Michael Soto, director interino del OIJ.

Durante el allanamiento, las autoridades decomisaron aproximadamente 1.5 millones de colones de dinero en efectivo, teléfonos celulares, documentación, así como droga tipo marihuana y crack, además de municiones para arma de fuego.



Los detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público, que determinará las medidas correspondientes en su contra.

