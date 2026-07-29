Detienen a funcionaria del MEP sospechosa de ingresar objeto prohibido a cárcel

Una funcionaria del Ministerio de Educación Pública (MEP) fue detenida como sospechosa de intentar ingresar un objeto no autorizado al Centro de Atención Integral (CAI) Carlos Luis Fallas, en Pococí, Limón.



La detención ocurrió la mañana de ayer martes durante el protocolo de revisión aplicado al ingreso del personal al centro penitenciario.

"Los controles reforzados que mantiene la Policía Penitenciaria permitieron detectar que la funcionaria, de apellido Mesén, aparentemente portaba un chip de telefonía celular adicional sin la autorización correspondiente", indicó Justicia.

De acuerdo con la información oficial, la mujer se desempeña como coordinadora de Trabajo Social del MEP y, tras el hallazgo, fue puesta a las órdenes de la Fiscalía de Guápiles para el trámite judicial correspondiente.



El Ministerio de Justicia y Paz indicó que los controles de ingreso se aplican sin excepción a todas las personas que acceden a los centros penitenciarios, como parte de las medidas implementadas para fortalecer el orden, la disciplina y la seguridad dentro del sistema penitenciario nacional.

