Detienen a funcionaria de Justicia sospechosa de ingresar objetos prohibidos a cárcel

Una funcionaria del Ministerio de Justicia y Paz fue detenida como sospechosa de intentar ingresar un objeto no autorizado al Centro de Atención Integral (CAI) Carlos Luis Fallas, en Pococí, Limón.



La detención ocurrió la mañana de ayer martes durante el protocolo de revisión aplicado al ingreso del personal al centro penitenciario.

"Los controles reforzados que mantiene la Policía Penitenciaria permitieron detectar que la funcionaria, de apellido Valladares, ingresó dispositivos electrónicos no permitidos", indicó Justicia.

En una primera información brindada por Justicia y Paz, se señaló que la persona detenida era una mujer que se desempeña como coordinadora de Trabajo Social del MEP, lo cual ellos mismos desmintieron durante la tarde de este miércoles y aclararon que "la funcionaria del MEP de apellido Mesén se le elaboró un informe administrativo debido a la portación del chip. Les ofrecemos las disculpas del caso".



El Ministerio de Justicia y Paz indicó que los controles de ingreso se aplican sin excepción a todas las personas que acceden a los centros penitenciarios, como parte de las medidas implementadas para fortalecer el orden, la disciplina y la seguridad dentro del sistema penitenciario nacional.

