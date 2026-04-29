Detienen a exestudiante como sospechoso de amenazar con armas y explosivos al TEC

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a un hombre de 24 años, de apellido Castro, como sospechoso de amenazar con explosivos y armas a personal del Tecnológico de Costa Rica (TEC).



De acuerdo con declaraciones de Michael Soto, director interino del OIJ, las amenazas estaban dirigidas hacia miembros de la Rectoría, estudiantes y personal docente, e incluían advertencias relacionadas con el uso de armas de fuego y la colocación de explosivos dentro de la institución (ver video adjunto de Telenoticias).

"El detenido es un exestudiante del TEC, quien habría tenido conflictos previos con la casa de enseñanza que derivaron en su suspensión. Se presume que las amenazas podrían estar relacionadas con algún tipo de resentimiento hacia la institución.

"La investigación fue desarrollada por el OIJ de Cartago en conjunto con la Sección de Cibercrimen, mediante un proceso detallado que incluyó análisis de metadatos y rastreo de direcciones IP, lo que permitió ubicar al sospechoso y proceder con su detención", dijo Soto.

Declaraciones de Michael Soto:

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Actualmente, las autoridades continúan recopilando pruebas para vincularlo de manera más concluyente con los hechos.

El sospechoso, detenido este martes, será remitido al Ministerio Público para el respectivo proceso judicial.



El director interino del OIJ indicó que, si bien las amenazas a centros educativos se han vuelto recurrentes y en algunos casos responden a intentos de suspender lecciones, en esta situación se identificaron elementos que podrían implicar un nivel de riesgo mayor, debido al perfil del sospechoso y sus antecedentes con la institución.