Detienen a exdiputado por intentar meter celular a cárcel de mujeres durante visita íntima

Un exdiputado fue detenido luego de que oficiales penitenciarios detectaran un celular y un chip en su bolso al intentar ingresar a la cárcel de mujeres Vilma Curling.



El exlegislador, identificado como Leonel Villalobos, fue aprehendido la mañana de este domingo como sospechoso de intentar introducir los dispositivos al centro penal, al que acudió para una visita íntima.



De acuerdo con el Ministerio de Justicia y Paz, la Policía Penitenciaria decomisó un teléfono celular y un chip a un visitante de apellidos Villalobos Salazar. Durante la revisión previa al ingreso, los agentes detectaron los artículos dentro de un bolso personal que portaba.



Las autoridades indicaron que el sujeto quedó a las órdenes la Fiscalía para el debido procedimiento.



Leonel Villalobos Salazar fue un diputado que, alguna vez, tuvo una prometedora carrera política dentro del Partido Liberación Nacional (PLN), pero terminó siendo un condenado por vínculos con una red de tráfico de drogas que operaba hacia Estados Unidos.



Villalobos se relacionó a la política desde la época universitaria, cuando fue líder de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR). Graduado de ciencias políticas, se destacó en el PLN, donde ascendió rápidamente.



Su carrera lo llevó a ocupar importantes cargos, como viceministro de Seguridad durante la administración de Luis Alberto Monge (1982-1986), diputado en la administración de Óscar Arias (1986-1990), y secretario de organización del partido socialdemócrata. Con el respaldo de altos dirigentes del PLN, Villalobos se convirtió en una figura influyente dentro del partido.



Sin embargo, su carrera política tomó un giro inesperado cuando en abril de 1997 fue arrestado tras un seguimiento de dos años por parte de las autoridades. La investigación que culminó en su detención comenzó cuando el empresario Ricardo Alem León, quien estaba preso en Miami, EE.UU., por tráfico de drogas, implicó a Villalobos en actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico.

