Detienen a estudiante de 14 años tras amenazas de tiroteo en colegio de Pavas

Agentes de la Sección Penal Juvenil del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron, este lunes, a un menor de 14 años como principal sospechoso de amenazar con un tiroteo en el centro educativo Santa Catalina de Sena, ubicado en Pavas.

La alerta se generó tras mensajes intimidatorios que circulaban en el colegio, lo que motivó la intervención inmediata de los investigadores.

Bajo la dirección funcional del Ministerio Público, el adolescente fue detenido dentro del centro educativo y, posteriormente, se allanó su casa, situada en una torre de apartamentos en Rohrmoser.

En el operativo se decomisó un teléfono celular y otros indicios relevantes para la investigación.

El joven quedó a la orden del Ministerio Público como sospechoso del delito de intimidación pública, mientras se define su situación jurídica.