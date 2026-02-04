Detienen a estadounidense por crimen de argentina en playa de Guanacaste

Un ciudadano estadounidense fue detenido como sospechoso del homicidio de una mujer de nacionalidad argentina cuyo cuerpo fue hallado el pasado fin de semana en una playa de Guanacaste.



Agentes judiciales destacados en Santa Cruz realizaron la noche de este martes un allanamiento en una vivienda ubicada en Junquillal, donde lograron la captura del extranjero de apellido Page, de 49 años, quien figura como sospechoso del delito de homicidio.

"El pasado sábado, alrededor de las 10:00 p.m., se dio el hallazgo del cuerpo de una mujer de apellido Cadento, de nacionalidad argentina, con una edad estimada entre los 35 y 40 años, en playa Junquillal. La víctima presentaba varias heridas provocadas por arma blanca en diferentes partes del cuerpo", indicó la Policía Judicial.

Cuchillo con el que habría matado a la mujer.

Tras el hallazgo, los agentes judiciales iniciaron las diligencias correspondientes, las cuales permitieron determinar la presunta participación del sospechoso en los hechos.

Como resultado del allanamiento, además de la detención del hombre, se decomisó evidencia considerada relevante para la investigación, incluyendo prendas de vestir, teléfonos celulares y otros indicios.



El detenido quedó a las órdenes del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

