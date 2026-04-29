Detienen a empleado del INAMU sospechoso de abusar sexualmente a su hija de 14 años

Un funcionario del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) fue detenido como sospechoso de abusar sexualmente e intentar violar su hija biológica, de 14 años.



La Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género, con sede en San José, informó que el hombre de apellido Rivera deberá cumplir tres meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación en su contra.

"El sospechoso, de 48 años y trabajador del INAMU, fue interceptado por oficiales de la Fuerza Pública minutos antes de la medianoche de este miércoles, cuando se encontraba dentro de su vehículo, estacionado en una vía pública en el sector de La Uruca.

"De previo a consumar el delito de violación, el hombre habría amenazado a la menor para que no revelara su edad ni el vínculo familiar ante las autoridades", indicó el Ministerio Público.

Tras la detención, el imputado fue remitido al Ministerio Público, donde se le tomó la declaración indagatoria.

Durante una audiencia realizada este mismo miércoles por la tarde, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, la cual fue acogida por el juzgado correspondiente.

