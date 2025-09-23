Detienen a dos sospechosos de homicidio en Barranca, Puntarenas

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Delegación Regional de Puntarenas, detuvieron esta madrugada a dos jóvenes de 16 y 18 años señalados como presuntos responsables de un homicidio ocurrido en abril anterior en Barranca.

De acuerdo con las investigaciones, las víctimas —dos hombres que se desplazaban en un vehículo— fueron interceptadas por los sospechosos que viajaban en motocicleta y recibieron múltiples disparos, lo que les provocó la muerte en el sitio.

Tras meses de pesquisas, los investigadores lograron identificar a los presuntos agresores y, alrededor de las 3:00 a.m. de hoy, realizaron dos allanamientos en el sector de Los Almendros, Puntarenas.

En la diligencia se decomisaron tres armas de fuego calibre 9 milímetros y $2.000 en efectivo.

Los detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público, que definirá las medidas cautelares correspondientes.



