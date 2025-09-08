Detienen a dos sospechosos de banda de “Los Acetilenos” en intento de robo en Guápiles

La madrugada de este lunes, oficiales de la Fuerza Pública lograron detener a dos presuntos integrantes de la banda criminal “Los Acetilenos”, luego de un intento de robo en las instalaciones de Femsa, en Guápiles, Limón.

Según reportes policiales, los sujetos amordazaron al guarda de seguridad e intentaron ingresar al inmueble. La alerta fue recibida a través del sistema 911, lo que permitió la rápida intervención de los oficiales. En el sitio se decomisó equipo de acetileno y se procedió con la detención de los dos sospechosos.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Guápiles asumió el caso y mantiene la escena bajo custodia para la respectiva recolección de pruebas.

Un grupo con historial criminal en el país

Este hecho ocurre meses después de la captura, en diciembre de 2024, del supuesto líder de esta organización, identificado como Cubillo, de 35 años y vecino de Pocora.

El sujeto fue detenido en Moín de Limón por la sección de robos del OIJ de San José, que lo investiga por múltiples delitos, entre ellos robos a cajeros automáticos, sucursales bancarias y comercios.

Cubillo, considerado especialista en la técnica del oxicorte, encabezaba una estructura criminal con al menos 15 miembros. La organización ha operado en distintas partes del país utilizando acetileno para abrir cajas fuertes y dispositivos de seguridad.



