Detienen a dos oficiales de tránsito como sospechosos de cobrar “mordida” por no hacer partes

Dos oficiales de tránsito fueron detenidos por presuntamente recibir dinero a cambio de no levantar partes a conductores que cometieron infracciones.

Las autoridades calificaron estos hechos como lamentables y reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar a los uniformados que incurran en prácticas que afectan la credibilidad y el honor de la Policía de Tránsito.

El caso más reciente ocurrió en la provincia de Limón, específicamente en Siquirres, donde un oficial de tránsito de apellido Moya, de 64 años, fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El funcionario enfrenta cargos por el delito de cohecho propio, que se configura cuando un servidor público acepta un soborno —ya sea dádiva, promesa o ventaja— para realizar un acto contrario a sus deberes o para omitir una acción que debía ejecutar, afectando la imparcialidad de la administración pública.

El otro caso se registró en Los Chiles, donde otro oficial de tránsito fue detenido bajo la misma acusación.

En ambas situaciones, será el Ministerio Público el encargado de determinar la situación jurídica de los involucrados.