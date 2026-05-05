Detienen a dos mujeres sospechosas de extorsionar al alcalde de Montes de Oca

Agentes de la Sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron la mañana de este martes a dos mujeres, de 43 y 21 años, quienes figuran como sospechosas del aparente delito de extorsión en perjuicio del alcalde de Montes de Oca, Domingo Argüello.



De acuerdo con el informe judicial, la investigación inició a mediados de febrero del presente año, luego de que el ofendido interpusiera una denuncia en la que indicó que, presuntamente, estaba siendo extorsionado por varias mujeres.

Al parecer, las sospechosas utilizaron distintos medios para exigirle el pago de una suma considerable de dinero, a cambio de no divulgar información de carácter sensible.

"Tras diversas diligencias de investigación, los agentes lograron identificar e individualizar a las sospechosas. Posteriormente, en coordinación con el Ministerio Público, se gestionaron allanamientos en las viviendas de las imputadas, así como la ejecución de las detenciones", dijo la Policía Judicial.

Los operativos se realizaron en los sectores de Hatillo y San Rafael Abajo de Desamparados, donde además se decomisó evidencia relevante para la investigación. Durante las acciones policiales también se incautaron chalecos antibalas, cargadores, munición de distintos calibres y aparentes dosis de droga.



El alcalde de Montes de Oca, Domingo Argüello, se refirió al caso mediante sus redes sociales.

“Fui víctima de un hecho delictivo: una extorsión, de personas que se aprovecharon de mi condición de figura pública y política. Lejos de callar, lejos de ceder, y lejos de actuar al margen de la ley, actué como corresponde: denuncié de manera oportuna, formal y voluntaria ante el Organismo de Investigación Judicial, el OIJ.

“Esa decisión la tomé precisamente porque no tengo nada que ocultar. Mi trayectoria en el servicio público habla por sí sola. Dado que el caso se encuentra actualmente en proceso de investigación por parte de las autoridades competentes, no me es posible, ni me corresponde, referirme a detalles específicos del mismo", señaló Argüello.

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Las detenidas fueron remitidas al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

