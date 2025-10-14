Detienen a dos mujeres sospechosas de desaparición de Ligia Faerron en San Carlos

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a dos mujeres como sospechosas de la desaparición de Ligia Zulema Faerron en San Carlos.



Así lo confirmó la oficina de prensa de la Policía Judicial, tras una consulta de Teletica.com.

La mañana de este martes, oficiales del Organismo de Investigación Judicial realizan dos allanamientos en Ciudad Quesada y en Florencia, ambas localidades del cantón alajuelense, como parte de la pesquisa que sigue para dar con el paradero de la empresaria.

“La Unidad de Género de San Carlos se encuentra dirigiendo dos allanamientos como parte de las diligencias correspondientes a la causa 25-007889-0059-PE, en la que se investiga la desaparición de la señora Ligia Zulema Faerron Jiménez. “Uno de los operativos se encuentra en desarrollo en una propiedad de 61,5 hectáreas, ubicada en Javillos de Florencia. El segundo se realiza en una casa de Ciudad Quesada”, indicó el Minsiterio Público en un comunciado.

En los sitios antes precisados se mantiene un equipo de la Unidad Canina del Organismo de Investigación Judicial, especializado en rastreo de fluidos biológicos y restos humanos.

De acuerdo con la información oficial, la última vez que los familiares vieron a Faerron, de 53 años, fue el 26 de setiembre pasado en Ciudad Quesada de San Carlos; sin embargo, la mujer fue reportada como desaparecida hasta el 1.° de octubre anterior.

Si usted tiene alguna información sobre el paradero de la empresaria, puede comunicarla al teléfono 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial de la Policía Judicial.

