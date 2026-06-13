Detienen a dos conductores en aparente estado de ebriedad por mortal choque en Santa Ana

La Policía de Tránsito confirmó que la prueba de alcoholemia, al parecer, resultó positiva para los dos conductores detenidos por la colisión en que falleció un motociclista en Pozos de Santa Ana.



Se trata de dos sujetos de apellidos Elizondo, de 33 años y, Pizarro, de 42.



El sistema de video protección de la Policía Municipal de Santa Ana captó el accidente. Se observa cuando uno de los sospechosos realizó una maniobra y el segundo al esquivarlo colisionó al motociclista provocándole la muerte.



La víctima tenía 44 años y era de apellido Jiménez.



La Policía Judicial ahora investiga el caso.

