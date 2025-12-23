Detienen a cuatro trabajadores de La Reforma por tener celulares y otros dispositivos

La Policía Penitenciaria detuvo, este lunes, a cuatro funcionarios de la cárcel Jorge Arturo Montero, conocida como La Reforma, tras encontrarles celulares y otros dispositivos electrónicos prohibidos.

El Ministerio de Justicia y Paz se unió a los oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas para fortalecer el rastreo de artículos ilícitos y drogas dentro del centro, ubicado en San Rafael de Alajuela. Con ese fin, utilizaron “equipos de escaneo de última tecnología”.

En el operativo de este 22 de diciembre, las autoridades hallaron cuatro teléfonos móviles, siete armas blancas, ocho cables, un puerto y una tarjeta USB, 11 chips para celular, un cargador y una llave maya (ver imágenes adjuntas).

Además, los policías incautaron licor y drogas: 22.10 g de cocaína, 19.60 g de aparente marihuana, 0.55 g de crack y cinco dosis de pastillas de composición química desconocida; así como pasta dental mezclada con aparente cocaína (70 g).



Justicia informó que la Unidad de Monitoreo Electrónico de la Policía Penitenciaria seguirá trabajando de la mano de otros cuerpos policiales para mantener el orden y la seguridad en las cárceles del país.