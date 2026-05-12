Detienen a conductor sospechoso de asesinar a otro durante discusión en Cartago

Un joven de apellido Mora, de 23 años, fue detenido como sospechoso de asesinar a otro conductor durante una discusión ocurrida la mañana de este martes en el sector de Cartago Occidental, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



De acuerdo con la información preliminar brindada por las autoridades judiciales, el incidente fue reportado a eso de las 6:45 a. m. y, en apariencia, se originó tras un accidente de tránsito entre dos vehículos en vía pública.



Según las investigaciones iniciales, uno de los conductores, al parecer, chocó por detrás al otro automóvil. Posteriormente, ambos hombres descendieron de los vehículos e iniciaron una discusión.

"El fallecido fue identificado con el apellido Granados, de 33 años. Durante el altercado y por razones que continúan bajo investigación, aparentemente uno de los involucrados utilizó un arma de fuego y disparó contra la víctima. Granados recibió un impacto de bala en la pierna izquierda y falleció en el sitio", dijo la Policía Judicial.

Agentes judiciales se desplazaron hasta el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.



Videos captados por cámaras municipales de Cartago muestran el momento en que uno de los conductores, aparentemente portando un tubo, intentó agredir al otro involucrado. Segundos después, el otro conductor sacó un arma de fuego y, al parecer, disparó.



El caso permanece en investigación por parte del OIJ.

