Detienen a “brujo adorador de la Santa Muerte” como sospechoso de matar a adulto mayor

La Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a dos hombres como sospechosos del asesinato de un adulto mayor de 76 años, ocurrido en agosto de 2025

Como parte de la investigación del caso, este martes se realizaron los allanamientos que permitieron, finalmente, las aprehensiones.



De acuerdo con las autoridades judiciales, el homicidio se registró en una vivienda a la que varios sujetos ingresaron y realizaron múltiples disparos, impactando a la víctima, quien falleció posteriormente.

"La investigación preliminar indica que el adulto mayor no era el objetivo principal del ataque, sino otra persona que se encontraba relacionada con el sitio", señaló Michael Soto, director interino del OIJ.

Durante la diligencia policial fue detenido un hombre de 44 años, identificado como el presunto autor intelectual del crimen. Según el OIJ, este sujeto estaría vinculado con la venta de drogas y habría contratado a los ejecutores materiales del homicidio. Asimismo, se capturó a un joven de 22 años, señalado como uno de los presuntos autores materiales del hecho.

"En el allanamiento, las autoridades decomisaron evidencia considerada relevante para el avance de la investigación. Entre los indicios encontrados figura material relacionado con prácticas de brujería y culto a la Santa Muerte, actividad económica que estaría vinculada al sospechoso de 44 años, quien además cuenta con antecedentes criminales", comentó Soto.

En cuanto al segundo detenido, el OIJ indicó que se continúa analizando su grado de participación en los hechos, aunque de manera preliminar se le identifica como uno de los ejecutores del ataque.

El caso se mantiene en investigación para esclarecer los hechos.

