Detienen a adolescente sospechoso de amenazar con tiroteo en liceo de Pérez Zeledón

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron la casa de un estudiante por supuestamente haber anunciado un tiroteo en el Liceo Sinaí de Pérez Zeledón.

El menor, de 14 años, fue detenido como sospechoso del aparentes amenazas agravadas, informó la Policía Judicial.

La diligencia se llevó a cabo la tarde de este jueves en la comunidad de Pavones, en el cantón josefino.

Ante los hechos reportados, el centro educativo activó el protocolo de seguridad correspondiente y procedió con la suspensión de las clases.

De acuerdo con información preliminar, desde el miércoles un estudiante presuntamente amenazó a otros alumnos y docentes. Asimismo, se cree que mostró una pistola, cuya imagen comenzó a circular en redes sociales

El sospechoso fue puesto a las órdenes de la Fiscalía Penal Juvenil de Pérez Zeledón.