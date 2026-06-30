Detenido por presunto vínculo con Hamás tiene nexo con 'outlets', asegura Migración

El hombre detenido en Costa Rica por un supuesto vínculo con el grupo Hamás, aparentemente, tiene relación con comercios tipo outlet en el país. Así lo confirmó Omer Badilla, director general de Migración y Extranjería.

﻿"Tenemos información de que tiene algunas actividades relacionadas con estos outlets, que venden artículos y que hay por muchos lugares. Preliminarmente no sabemos a ciencia cierta si él es propietario, pero tiene alguna relación con ellos", indicó Badilla.

﻿El palestino fue detenido el pasado lunes 22 de junio en Desamparados de Alajuela. Se trata de un hombre de apellido Abuawad, de 26 años y originario de Cisjordania.

El sujeto permanece retenido en el Centro de Aprehensión para Extranjeros, ubicado en Los Lagos de Heredia, mientras la Sala Constitucional resuelve un recurso de habeas corpus presentado a su favor.

Tras la presentación del recurso ante la Sala Constitucional, se ordenó suspender cualquier eventual deportación mientras se analiza el caso.

"Él está aprehendido. Esa es la condición de él y de momento, salvo que la Sala Constitucional indique otra cosa, lo vamos a mantener en Los Lagos de Heredia", señaló el director de Migración y Extranjería.

Las autoridades indicaron que la información sobre los supuestos vínculos con el grupo Hamás fue suministrada por la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).

"Tenemos fuertes pruebas y fuertes indicios de que esta persona tiene una vinculación con el grupo terrorista, no puedo dar los detalles del informe como tal, pero sí tenemos esa posición nuestra y la vamos a mantener hasta que se nos diga otra cosa", agregó Badilla.

El último ingreso al país de Abuawad se registró el 3 de marzo, con una visa de turista para una permanencia autorizada de 180 días.

Previamente, el joven había sido deportado de Panamá en marzo anterior luego de cruzar la frontera entre Costa Rica y Panamá por un punto no autorizado.