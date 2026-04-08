Detención en Ruta 32: “Aparente cabecilla de ‘Diablo’ venía de frontera con Nicaragua”

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó, este miércoles, que el presunto cabecilla vinculado a alias “Diablo”, detenido en la Ruta 32, se desplazaba desde la frontera con Nicaragua hacia Limón.



De acuerdo con el director interino del OIJ, Michael Soto, la captura se realizó la noche del martes como parte de un operativo conjunto con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

“Se hace una detención en la Ruta 32 de un sujeto que lleva bastante cantidad de dinero y que se presume podría estar relacionado con la organización criminal de alias 'Diablo'. Este sujeto en particular lo tenemos como uno de los cabecillas de este grupo y se venía desplazando desde el sector fronterizo con Nicaragua hacia el sector de Limón”, dijo Soto.

El jerarca detalló que el operativo se desarrolló tras un seguimiento prolongado en coordinación con la DEA.

“Se toma la decisión de intervenir el automotor donde viajaba este sujeto y se logran encontrar poco más de 15 millones de colones en efectivo y cerca de $2 mil dólares en efectivo. Suponemos que venía de recoger este dinero y trasladarlo hacia el sector de Guápiles para alguno de los otros cabecillas que lo necesitaba”, dijo Soto.

Según la información judicial, el detenido, de apellido Villegas, fue interceptado por agentes en las cercanías del peaje sobre la Ruta 32, en el sector de Zurquí, mientras se desplazaba en un vehículo blanco. Dentro del automotor se localizaron, además del dinero en efectivo, marihuana, joyas y tres teléfonos celulares, los cuales fueron decomisados como parte del proceso investigativo.



Soto también explicó que la droga encontrada “impresiona que no necesariamente sea para la venta” y enmarcó la acción dentro de una estrategia más amplia.

“Esta es una de las acciones que hemos venido realizando contra este grupo para tratar de desarticularlo y debilitarlo. Se trata de un trabajo constante, permanente, en conjunto con cuerpos policiales nacionales e internacionales", agregó Soto.

Las autoridades indicaron que Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, se estaría movilizando en la zona de Guápiles, en el cantón de Pococí, con desplazamientos hacia sectores fronterizos, donde permanecería por más tiempo para evitar ser detectado. Según el OIJ, se presume que se traslada constantemente entre Costa Rica y Nicaragua.



El caso se da a pocos días de cumplirse un año desde que la DEA anunciara una recompensa de $500.000 dólares por información que permita la ubicación, arresto o condena de Arias Monge, considerado el narcotraficante más buscado de Costa Rica.

La recompensa fue oficializada el 30 de abril de 2025; sin embargo, hasta la fecha las autoridades no han confirmado resultados concluyentes derivados de ese incentivo.

