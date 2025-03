“Destruyeron mi casa a balazos”: Oficial de GAO revela origen de amenazas que reciben

Un agente del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) del Ministerio de Seguridad Pública, quien prefiere mantenerse en el anonimato, relató a Teletica.com el calvario que vive junto a sus compañeros desde hace varios meses, cuando decomisaron un importante cargamento de droga, licores y cigarrillos de contrabando.



“Tengo 12 años de trabajar en el Ministerio de Seguridad Pública y aquí, en el Grupo de Apoyo Operacional, ya tengo casi cinco años en la Zona Sur. Trabajaba en San José, pero me trasladaron acá”, explicó el oficial, quien ha sido testigo de los constantes ataques armados en represalia a su trabajo contra el crimen organizado.



Los hechos se remontan, aproximadamente, a ocho meses atrás, cuando el GAO logró decomisar 250 kilos de cocaína en un operativo en el que hubo enfrentamientos con bandas criminales.

"Me dieron protección a la víctima y todo, pero me estuvieron mandando una patrulla, que estuviera aquí por mi casa, pero dos, tres días y ya volvimos a lo mismo, ya no hay patrulla, casi no hay personal en realidad", dijo el oficial.