Destruyen peligroso búnker “La Papaya” usado para venta de drogas en Hatillo

La Municipalidad de San José inició la demolición del búnker conocido como “La Papaya”, en la comunidad 25 de Julio, en Hatillo, San José, utilizado por una organización criminal para la venta de drogas.

Desde la mañana de este jueves, empezó la destrucción de la estructura que reúne a cientos de adictos todos los días y noches.

“Estamos procediendo al derribo de otra edificación en la comunidad 25 de Julio, donde operaba un búnker para propósitos del narcotráfico. Se trata de una edificación intervenida frecuentemente por la Fuerza Pública, Policía Municipal y la Policía Judicial, en diferentes acciones.

"Pese a las diferentes intervenciones de los organismos de control, una organización criminal insistía en mantener en este sitio la operación de un punto de tráfico de drogas, por lo que esta mañana y después de resolver un desafío jurídico, estamos procediendo a la demolición de la propiedad, la cual está a nombre del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), quien está asumiendo los costos que conlleva la demolición”, comentó Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José.

Las obras de derribo se extenderán por al menos cuatro días.

Además, según Solano, “una vez que terminemos el operativo en esta zona, otras cuatro edificaciones en esta misma comunidad serán derribadas en los próximos días debido a que están enmarcadas como punto de interés policial por conflictos que hay con organizaciones criminales”.



El director policial también destacó que estas acciones forman parte de un plan integral de la Municipalidad de San José.

“Estas edificaciones derribadas forman parte de un plan agresivo impulsado por la Municipalidad de San José para ponerle fin a los búnkeres en esta comunidad y también estamos marcando otros objetivos en San Sebastián, Pavas y La Carpio para que este tipo de edificaciones terminen su operación con el derribo de la estructura”, agregó Solano.

Con la destrucción del búnker “La Papaya”, la Municipalidad de San José contabiliza 115 intervenciones en búnkeres durante el 2025, de las cuales 11 estructuras han sido demolidas con maquinaria pesada.

