Destruyen cajero automático y roban todo el dinero en Oreamuno de Cartago

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó a Teletica.com que durante la madrugada de este domingo se registró un robo a un cajero automático ubicado en el sector de Sigma, en Oreamuno de Cartago.



De acuerdo con la información preliminar proporcionada por la Delegación Regional de Cartago, los delincuentes habrían destruido el cajero (que sería de una entidad privada) para sustraer una importante suma de dinero que, según versiones iniciales, rondaría los ₡21 millones.

El monto exacto aún no ha sido detallado por las autoridades y por el momento no se reportan personas detenidas.

Agentes judiciales se mantienen en el sitio realizando las diligencias correspondientes y recolectando indicios que permitan esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables, según informó la ofician de presna de la Policía Judicial.

