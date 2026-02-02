Despiden a niño atropellado en cochera: “Nuestros corazones de luto, pero el cielo de fiesta”

Con un mensaje de despedida marcado por el duelo, la familia de Liam, de un año y seis meses, fallecido tras ser atropellado, expresó su dolor y su fe al darle el último adiós.



Parientes del menor indicaron a través de redes sociales que, pese al luto, mantienen la creencia de que “el cielo está de fiesta por recibir a un angelito”.

Jéssica Sánchez, familiar del bebé, manifestó: “Hoy nuestros corazones están de luto, pero el cielo está de fiesta, porque Dios llamó a su presencia a un angelito puro e inocente. Un bebé que apenas comenzaba su camino en la tierra, pero que ya cumplió su misión: amar y ser amado”.

En su mensaje, también añadió palabras dirigidas a la familia más cercana del menor: “Padre Celestial, dale fortaleza a Shalthal, a mi nuera y a toda su familia, abrázalos en este momento tan duro, seca sus lágrimas y ayúdales a encontrar consuelo en la fe, aun cuando el dolor sea inmenso y las preguntas no tengan respuesta”.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente ocurrió alrededor de las 4:30 p. m. de este domingo en Los Guido de Desamparados, San José.

"El menor se encontraba en una cochera cuando un adulto sacó un vehículo sin percatarse de que el niño estaba en las cercanías, atropellándolo de manera involuntaria.

"El bebé fue trasladado de emergencia a la Clínica Marcial Fallas, donde fue declarado fallecido. Los agentes judiciales realizan la investigación correspondiente sobre los hechos", indicó la Policía Judicial.

La Cruz Roja Costarricense informó que, al momento de la atención, el niño se encontraba en paro cardiorrespiratorio, por lo que el personal aplicó maniobras de reanimación y lo trasladó en condición crítica a la Clínica Marcial Fallas, donde falleció minutos después.

