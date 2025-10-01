“Despertar para ir a surfear y luego pescar”: Kevin Kirby mostraba su vida en YouTube

Kevin Kirby apareció asesinado a la orilla del río María Aguilar, en Hatillo 8, San José, luego de ser visto por última vez en una fiesta en Sabanilla de Montes de Oca, el pasado domingo.



El cuerpo del joven, de 27 años, fue hallado por un indigente que caminaba por el afluente durante la madrugada (3:34 a. m.) de este miércoles.



Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Kirby presentaba golpes en costillas y, al parecer, heridas provocadas por arma blanca.



En su canal de YouTube, la víctima describía y mostraba lo que más amaba hacer junto a sus amigos: la pesca y el surf.



En uno de los videos colgados en la red social, contaba lo siguiente:

“Nos sentimos muy afortunados de que pasen días como estos... Despertar para ir a surfear y luego pescar por la tarde. Las olas no eran tan buenas al principio, así que lo cancelamos. Entonces, inesperadamente, recibimos una llamada de Alejandro para ver si estamos cerca para pescar rápidamente en la bahía. Resultó ser uno de los días más divertidos en mucho tiempo.

“Logramos registrar un par de hits en las carretas cuando los peces pican, ¡y nuestras reacciones de emoción y alegría no tienen precio! Costa Rica realmente nos da todo lo que podríamos pedir para ser felices. Sigamos disfrutando de la naturaleza de forma responsable”.

Kirby fue estudiante en Lincoln School y la Universidad de Costa Rica (UCR).



Otra de sus pasiones eran las motos y los carros todoterreno, su más reciente adquisición había sido un vehículo tipo pick-up marca Ford Raptor, del cual hacía eco en su red social Instagram, cuya cuenta fue bautizada con el nombre de su carro: billytheraptor.





Ahora el OIJ también investiga la aparición de un Ford Raptor que fue hallado en el sector de Turrúcares, Alajuela y, que, en apariencia, es el de Kirby, mismo que también no había sido ubicado tras su desaparición.



La Policía Judicial continúa con la investigación para determinar el móvil del asesinato y dar con los responsables.

