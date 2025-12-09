Deslizamiento dejó a más de 30 personas sin casa en Tibás

Un deslizamiento ocurrido pasada la 1:00 a. m. de este martes dejó sin vivienda a más de 30 personas en León XIII de Tibás. De acuerdo con los reportes iniciales, al menos cinco familias resultaron directamente afectadas luego de que parte del terreno cediera y arrastrara estructuras completas.



La emergencia tomó por sorpresa a los habitantes, quienes relataron que el estruendo los despertó y los obligó a evacuar de inmediato. En una de las casas, un hombre logró salir con vida pese a que el deslizamiento destruyó la mitad de su vivienda mientras dormía (ver video adjunto de Telenoticias).



Durante la madrugada, los vecinos se organizaron para ayudar a las familias afectadas, colaborando con café, pan y apoyo para rescatar pertenencias antes de que el terreno continuara cediendo. Según relataron, varias estructuras presentan daños severos: una perdió la cocina y una habitación, mientras que otra muestra grietas profundas e inclinación peligrosa, sostenida únicamente por un árbol igualmente inestable.



Stephanie Sevan Mora, vecina del sector, indicó que la comunidad ha afrontado la emergencia prácticamente sola. Denunció que, pese a múltiples avisos previos sobre el riesgo en la zona, no cuentan con documentos oficiales de desalojo ni soluciones habitacionales. Además, aseguró que las instituciones que acudieron al sitio no ejecutaron acciones concretas para apoyar a las familias.



Este no es el primer incidente en el sector. El pasado 28 de mayo, a unos 500 metros del nuevo deslizamiento, otras cuatro viviendas resultaron afectadas por un evento similar.



Las familias permanecen a la espera de una respuesta institucional mientras continúan en condición de vulnerabilidad.

