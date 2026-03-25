Deslizamiento de tierra sepulta y mata a otro hombre en Miramar

Un hombre falleció tras quedar sepultado por un deslizamiento de tierra en Miramar, específicamente en el cruce de Zapotal.



De acuerdo con el reporte preliminar, el hombre adulto quedó atrapado tras un deslizamiento de tierra ocurrido en la zona.



Al sitio se movilizaron unidades de rescate, ambulancias de soporte básico y una unidad de soporte avanzado de la Cruz Roja Costarricense, con el objetivo de realizar labores de liberación y brindar atención prehospitalaria. No obstante, al llegar al lugar, los paramédicos declararon al hombre como fallecido.



Este corresponde al segundo caso registrado durante la mañana de este miércoles. El primer hecho ocurrió a eso de las 6:50 a.m. en San Rafael de San Ramón, donde otro hombre murió sepultado en un deslizamiento de tierra.

Según el reporte, cuando llegaron los equipos de emergencia, el sujeto se encontraba en paro cardiorrespiratorio y falleció minutos después de recibir atención.

