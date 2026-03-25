Deslizamiento de tierra deja un fallecido y dos heridos en San Ramón

Un mortal incidente se registró la mañana de este miércoles en el sector de San Rafael de San Ramón, en Alajuela, donde la caída de tierra afectó a varias personas, dejando como saldo un fallecido y dos heridos.



De acuerdo con Carlos Herrera, de la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó a las 6:50 a.m. al despacho de la institución, reportando la emergencia provocada por el deslizamiento de tierra sobre varias personas.

"Tras recibir el aviso, unidades de rescate y de atención básica fueron despachadas al sitio. A su llegada, los equipos localizaron a una persona atrapada bajo los escombros del terraplén.

"Una vez extraída, se determinó que se encontraba en paro cardiorrespiratorio. Los paramédicos aplicaron maniobras de reanimación durante varios minutos; sin embargo, el paciente fue declarado fallecido en el lugar", dijo Herrera.

Adicionalmente, dos personas fueron trasladadas en condición urgente al hospital de San Ramón. Se trata de una mujer adulta que presentó una crisis hipertensiva y un hombre adulto con un golpe en la rodilla ocasionado por el impacto del terraplén.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias del hecho y la identidad del fallecido.



