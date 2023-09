Desgarrador mensaje de madre de Yuliana: “Te va a extrañar hasta el último respiro de mi vida”

"Mamita te va a extrañar hasta el último respiro de mi vida. Ella soñaba tanto un abrazo tuyo!! Que ahora están juntos en la eternidad!!! Ella te ama tanto y te extrañaba tanto y mira ahora juntos, se llevan parte de mi alma! Se llevan muchos sueños juntos! Muchas metas que queríamos juntos! Yuli Ureña Quirós mi niña, mi bebé no tengo idea cómo vamos hacer para aceptar no ver más tu sonrisa! No tengo idea cómo voy aceptar el no sentir tus abrazos,, no sé cómo diablos voy hacer para no volver a escuchar tu voz!!! Mi amor chiquito de mamita!! Te amoo hasta más allá del infinito!!"



La madre de Yuliana también dirigió sus palabras a la persona responsable de este trágico suceso: