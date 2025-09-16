Desfile de Independencia en Quepos se torna violento: policía recibe disparo en medio de riña

Lo que inició como una celebración cívica terminó en una escena de violencia. Un oficial de la Fuerza Pública resultó herido de bala durante un enfrentamiento ocurrido en medio del desfile de la Independencia, realizado este 15 de septiembre en Quepos.

Según confirmó José Francisco Cordero, director regional de la Fuerza Pública en Puntarenas, el incidente se originó cuando varios oficiales intervinieron para controlar una riña entre asistentes al desfile. Durante el forcejeo, uno de los oficiales fue despojado parcialmente de su arma de reglamento, la cual se detonó accidentalmente y le impactó en una de sus piernas.

Además, otros dos oficiales fueron agredidos con piedras en la cabeza por personas involucradas en el altercado. Los tres fueron trasladados al hospital y se reportan en condición estable.

Las autoridades mantienen la investigación abierta para determinar responsabilidades y revisar los videos de las cámaras de los comercios cercanos.