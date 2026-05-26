Desde una motocicleta asesinan a joven en Tucurrique

La noche de este lunes, un joven fue asesinado en vía pública en Sabanilla de Tucurrique, cantón de Jiménez, luego de ser atacado por sicarios que se desplazaban en motocicleta.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima caminaba por la calle cuando fue abordada por los agresores, quienes lo siguieron y le dispararon en múltiples ocasiones antes de huir del sitio.

La Cruz Roja acudió al lugar y declaró al joven sin vida en la escena. Por su parte, la Fuerza Pública mantiene acordonado el paso mientras se espera la llegada de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para realizar el levantamiento del cuerpo y dar inicio a la investigación.

Este hecho se suma a la creciente ola de violencia que afecta a distintas comunidades del país, generando preocupación entre vecinos y autoridades locales.